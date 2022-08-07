Evander'den Galatasaray paylaşımı!

07 Ağustos 2022 Pazar, 22:41

Galatasaray'ın transferde 10 numara adaylarından biri olduğu belirtilen Evander'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynadığı ligin ilk maçını izlediği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaraylı taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.

Evander'in paylaşımı şu şekilde: