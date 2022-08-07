Evander'den Galatasaray paylaşımı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken ismi sarı-kırmızılı takımla anılan Brezilyalı futbolcu Evander'den maç paylaşımı geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 22:41
Evander'den Galatasaray paylaşımı!
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Galatasaray'ın transferde 10 numara adaylarından biri olduğu belirtilen Evander'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların Antalyaspor ile oynadığı ligin ilk maçını izlediği anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaraylı taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.

Evander'in paylaşımı şu şekilde:


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