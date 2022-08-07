Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer yanıtı!

07 Ağustos 2022 Pazar, 22:18

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasındaki Antalyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılına dikkat çeken Buruk, "Sadece Okan Hoca'nın gözünde ışık yok, tüm Galatasaray taraftarının gözünde ışık var. Hem yönetimin, hem futbolcuların, hem futbolcuların, hem taraftarın gözünde ışık var. O da çok parlıyor. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılı, 2023'te 100. yılı hem 23. şampiyonluk... Bizim iki tane 23 hedefimiz var. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı olarak bu unvanı yukarıya çekmek istiyoruz. O yüzden inşallah güzel bir başlangıç olur" dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray'a geri döndüğü için mutlu olduğunu belirten Buruk, "Sezonun ilk maçı, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Ben kendi evime döndüm aslında, evimde çalışmaya başladım. Florya bildiğim bir yer. Galatasaray taraftarı bu anlamda benim için çok değerli. Takımla birlikte onlarla birlikte bir sinerji yarattık şu ana kadar" diye konuştu.

Buruk, transfere de değinerek "Yeni transferlerimiz de geliyor. Bunlar da bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Geleceğe umutla bakıyoruz ama lig bugün başlıyor. Kazanarak başlarsak bizim için önemli. Kazanmak istiyoruz. Antalyaspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama Galatasaray her yerde kazanmak için oynar. İnşallah güzel bir karşılaşma olur, sevinerek ayrıldığımız bir maç olur" ifadelerini kullandı.

KADRO SEÇİMİ

Antalyaspor karşısındaki ilk 11 seçimini açıklayan Buruk, "Midtsjö de yeni geldi, 11'de başlamadı. İlerleyen dakikalarda bakacağız. Şanssızlığımız iki sağ bekin aynı anda sakatlanması oldu. Bu bizim için zor oldu. Bugün de Omar'ı denedik, ağrıları olmasaydı onu kullanabilirdik. Sacha da bizimle çalışmadı ama bir haftadır bizimleydi. Ali Turap'ı da düşündük ama onun için zor bir maç olabilirdi. Ona da belki oyunun devamında kullanma şansımız olabilir. Kadroya bakınca, Fiorentina maçındaki ilk 11, sadece sağ bek değişti. İyi bir performans bekliyorum, soyunma odasında bize olumlu izlenim verdiler. İnşallah bunu sahada da gösteririz. Sıcak olacak ama iki takım için de sıcak olacak. Futbolun kalitesini düşürebilir bu. İki tane iyi futbol oynayan takım, ofansif gücü olan iki takım, inşallah güzel bir maç olur" dedi.