Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
EVERTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
EVERTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Luton Town'u 1-0 mağlup etmişti.
Everton ise Crystal Palace deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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