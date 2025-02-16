Eyüpspor 90+2'de yıkıldı: Galibiyet hasreti 2 maça çıktı!
Eyüpspor, Süper Lig'in 24. haftasında İstanbul'da ağırladığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, Kayserispor'u ağırladı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Eyüpspor, 56. dakikada Emre Mor'un attığı golle öne geçti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor, İstanbul temsilcisinde ligdeki ilk golünü attı. Kayserispor'a eşitliği getiren golü 90+2. dakikada Joseph Attamah attı.
HASRETİ 2 MAÇA ÇIKTI
Eyüpspor'un ligdeki galibiyet hasreti iki maça yükseldi. Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ligdeki 3 maçta 5 puan topladı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 40, Kayserispor ise 21 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Kayserispor, Göztepe'yi ağırlayacak.
Etiketler: #eyüpspor #kayserispor #süper lig
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