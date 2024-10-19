Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Göztepe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, deplasmanda Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2'den naklen yayımlanacak.
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