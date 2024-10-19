Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2024 Cumartesi, 11:00
Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, deplasmanda Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2'den naklen yayımlanacak.

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