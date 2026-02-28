Eyüpspor ile puanları paylaştı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Göztepe, 8. dakikada Janderson ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Eyüpspor'un genç kalecisi Jankat Yılmaz, Janderson'un penaltısında köşeye iyi uzanarak gole izin vermedi.

GÖZTEPE, 4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Göztepe, bu 4 maçta da gol bulamadı. Ayrıca, bu 4 maçın 3'ü 0-0'lık skorla sona erdi.

Kümede kalmak için savaşan Eyüpspor, son 5 haftada topladığı 7 puanla 22 puana yükseldi.

Göztepe, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. ikas Eyüpspor ise Kocaelispor'u konuk edecek.