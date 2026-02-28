Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eyüpspor ile puanları paylaştı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

Eyüpspor ile puanları paylaştı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

28.02.2026 22:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eyüpspor ile puanları paylaştı: Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Eyüpspor golsüz berabere kaldı. Ligdeki son 4 maçında 3 beraberlik alan Göztepe, üst üste dördüncü kez puan kaybı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Göztepe, 8. dakikada Janderson ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Eyüpspor'un genç kalecisi Jankat Yılmaz, Janderson'un penaltısında köşeye iyi uzanarak gole izin vermedi.

GÖZTEPE, 4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Göztepe, bu 4 maçta da gol bulamadı. Ayrıca, bu 4 maçın 3'ü 0-0'lık skorla sona erdi.

Kümede kalmak için savaşan Eyüpspor, son 5 haftada topladığı 7 puanla 22 puana yükseldi.

Göztepe, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. ikas Eyüpspor ise Kocaelispor'u konuk edecek.

İlgili Konular: #göztepe #eyüpspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Beşiktaş kendi evinde çok rahat: Beşiktaş 4-0 Göztepe
Beşiktaş kendi evinde çok rahat: Beşiktaş 4-0 Göztepe Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.
Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını yorumladı: 'Sezonun en iyi Beşiktaş'ı'
Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını yorumladı: 'Sezonun en iyi Beşiktaş'ı' Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi sahasında 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Göztepe maçına devam edememişti... Beşiktaş'tan Emirhan Topçu için sakatlık açıklaması!
Göztepe maçına devam edememişti... Beşiktaş'tan Emirhan Topçu için sakatlık açıklaması! Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.