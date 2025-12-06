Eyüpspor - Kayserispor maçında kazanan çıkmadı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 17:04:00
Eyüpspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, ev sahibi takım 51. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kayserispor bu gole 70. dakikada Laszlo Benes ile karşılık verdi.

MENDES MAÇ BİTTİKTEN SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

89. dakikadan sarı kartı bulunan Kayserispor'un Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mendes, maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Yasin Kol'a itiraz edince ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla iki takım da 13'er puana yükselirken Eyüpspor 15., Kayserispor ise 16. sırada yer aldı.

Eyüpospor ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak, Kayserispor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

