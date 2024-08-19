Eyüpspor'dan 4 gollü galibiyet: Süper Lig'de ilk 3 puan!

Eyüpspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'nın sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 23:07
Eyüpspor'dan 4 gollü galibiyet: Süper Lig'de ilk 3 puan!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Eyüpspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gianni Bruno, 55. dakikada Mame Thiam, 86. dakikada Samu Saiz ve 90+5. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Bodrum FK'nin golü 30. dakikada Zdravko Dimitrov'dan geldi.

BODRUM FK'DEN İLK GOL

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kart cezası nedeniyle Bodrum FK maçını tribünden takip etti.

Zdravko Dimitrov, Bodrum FK'nin Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Konuk ekip, geçen hafta Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligdeki puanını 4'e çıkardı. Bodrum FK ise 0 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK ise Konyaspor'u ağırlayacak.


eyüpspor haberleri Bodrum FK haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan itidal çağrısı: 'Bazı şeylerin sahalardan uzaklaşması lazım'

Galatasaray'dan itidal çağrısı: 'Bazı şeylerin sahalardan uzaklaşması lazım'
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan yanıtı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan yanıtı!
Galatasaray'dan Maxim de Cuyper için resmi teklif: Sarı-kırmızılılardan Belçika hamlesi!

Galatasaray'dan Maxim de Cuyper için resmi teklif: Sarı-kırmızılılardan Belçika hamlesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler