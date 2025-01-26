Fatih Karagümrük 3 puanı 9 kişi ile aldı!
Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 21. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Karagümrük'e galibiyeti getiren golü dakika 23'te Daniel Johnson kaydetti.
KARAGÜMRÜK 9 KİŞİ KALDI
Fatih Karagümrük'te 52. dakikada Wesley 70. dakikada ise Daniel Johnson kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İstanbul ekibi bu galibiyetin ardından puanını 38 yaptı. Çorum FK, 32 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Manisa FK deplasmanına gidecek. Çorum FK, Bandırmaspor'u konuk edecek.
Etiketler: #Fatih Karagümrük #Çorum FK #TFF 1. Lig
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