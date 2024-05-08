Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:57
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, finale çıkmak için mücadele edecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanancak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.

İlk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak rövanştan istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak. İlk maçta mağlup olan Tolunay Kafkas'ın öğrencileri ise ev sahibi olma avantajını kullanarak tur arayacak.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK VAR

Bordo mavili takımda sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile kart cezalısı olan Enis Destan, Karagümrük maçında görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Koray Günter, Ceccherini, Levent, Rohden, Feghouli, Eysseric, Emre Mor, Mendes, Markao.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Pepe, Bardhi, Onuachu.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar 15 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

AVCI İLE FİNALE YÜKSELEMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde daha önce kupada finale yükselemedi.

Abdullah Avcı ile ilk olarak 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer, 5. eleme turunda Adana Demirspor'a penaltılarla elendi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda rakibine 4-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Bordo-mavili takım, yarı finalde VavaCars Fatih Karagümrük'ü elemesi halinde deneyimli teknik adam ile ilk kez kupada final oynama başarısı gösterecek.

AVCI İLE 4. KUPA HEDEF

Trabzonspor, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanırken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de teknik direktör Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu elde etti.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2021'de Başakşehir, 2022'de ise Demir Grup Sivasspor'u yenerek TFF Süper Kupa'yı kazandı.

Bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir ilki gerçekleştirecek.


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