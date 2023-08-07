Fatih Karagümrük'te yol ayrımı!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'in takımdan ayrıldığını açıkladı.
VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev'le yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Magomed Ozdoev ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.
Futbolcumuz Magomed Ozdoev ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz. pic.twitter.com/2v7oT5Rgle— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 7, 2023
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