Fatih Karagümrük'te yol ayrımı!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 23:35

Güncelleme: 07.08.2023 - 23:35

VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev'le yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Magomed Ozdoev ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.