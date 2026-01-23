Fatih Tekke'den flaş transfer sözleri: 'Aramızdan ayrılacak oyuncular olabilir'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.01.2026 23:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada bordo mavili takımın transfer gündemine dair çarpıcı sözler sarf etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 19. haftasında  Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

beIN Sports'a konuşan Fatih Tekke şunları söyledi:

"Zor olacağını söyledik. Rakibimizin bölüm bölüm topa sahip olduğu anlar var ama genel anlamda top bizdeydi. İstek, arzu, Onuachu'nun bu kadar enerjik oyuna girmesi, Nwakaeme'nin pası, Zubkov'un golü inanılmaz. Galip gelme isteği üst seviyedeydi."

"YALANI GEREKÇELENDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Sosyal medyada çok karanlık şeyler çıkıyor. Yalanı gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Biz doğrunun asla menzilini kaybetmeyeceğine inanan insanlarız."

"AYRILACAK OYUNCULAR OLABİLİR"

"Başkanımız ve yönetimimiz, ben ve ekibim, izleme ekibimiz... Transferde düşünce farklılığı asla yok. Önemli olan bu riski alabilmekti ve biz bu riski aldık. Katılacak oyuncular olabilir, aramızdan ayrılacak oyuncular olabilir. Belli değil. Biz 'aman bir oyuncuyu satalım' derdinde değiliz Trabzonspor olarak. Trabzonspor'un menfaati neyse onu yapmamız lazım. Bu oyuncular genç oyuncular. Desteğe ihtiyacımız var. İyi yoldayız. Biz iyi çalışıyoruz."

