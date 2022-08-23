Fatih Terim belgeseli nerede yayımlanacak? Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak?

Futbol severlerin merakla beklediği Fatih Terim belgeseli için geri sayım başladı. Fatih Terim belgeseli için gösterim tarihi belli oldu. Fatih Terim belgeseli nerede yayımlanacak? Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak?

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 13:28
Fatih Terim belgeseli nerede yayımlanacak? Fatih Terim belgeseli ne zaman çıkacak?
Abone Ol google-news

Türk futbolunun önemli ismi Fatih Terim'in belgeseli hazırlandı. "Terim" isimli belgeselde deneyimli teknik direktörün anlatımlarına yer veriliyor. Terim belgeseli 4 bölümden oluşuyor.

FATİH TERİM BELGESELİ NEREDE YAYIMLANACAK? 

Fatih Terim'in belgeseli Netflix'te ekranlara gelecek.

FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Terim belgeseli 15 Eylül'de yayımlanacak.

Netflix Türkiye yaptığı paylaşım ile belgesilin tanıtımını yayımladı:

"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te."



fatih terim Belgesel galatasaray

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler