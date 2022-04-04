Fatih Terim: Nezih Alkış yeri dolmaz biriydi
Türk spor basınının önemli isimlerinden Nezih Alkış için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) tören düzenlendi. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, "Nezih ağabey benim çok yakın bir dostumdu. Aynı zamanda aile dostumdu. Hakikaten yeri dolmaz biriydi" dedi.
Geçtiğimiz gün hayata veda eden TSYD'nin eski başkanlarından, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin efsane spor müdürü Nezih Alkış için Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent Tesisleri'nde cenaze töreni düzenlendi. Ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilen Alkış'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Cenaze namazı için Zincirlikuyu Mezarlığı'na gelen teknik direktör Fatih Terim, burada basın mensuplarına konuştu.
Terim, "Nezih ağabey benim çok yakın bir dostumdu. Aynı zamanda aile dostumdu. Hakikaten yeri dolmaz biriydi. İnsan olarak, gazeteci olarak, dost olarak... Bende ve Türk sporunda çok önemli izleri olan ağabeyimiz, dostumuz olan bir gazeteciydi. Bunların hepsini tek tek sıralamak aşağı yukarı Nezih Alkış'ı anlatmak demektir. Özel hayatında da çok sevecen, cana yakın, dost sıkıştığında hemen döndüğünde bulabileceğin samimi gerçek bir dosttu. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet etsin. Ailecek de görüşürdük biz yıllardır. Ailesine de baş sağlığı diliyorum. Hakikaten yeri dolmaz diyeceğimiz isimlerden bir tanesi. Belki klasikleşmiştir, her zaman insanlar bunu söyler ama Nezih ağabey için bu tam örtüşecek cümle. Kimseye kötülük düşünmeyen, ses tonunu yükseltmeyen ve her şeyi sevgiyle, güzellikle halletmeye çalışan özel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Ailesine de baş sağlığı diliyorum. Allah sabır versin" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Trabzonspor - Beşiktaş maçına damga vuran 'kural hatası' iddiası
- Trabzonspor şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor
- Osman Korkmazel, Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Video Haberler
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
En Çok Okunan Haberler
- TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
- Farah Zeynep Abdullah'tan '40 milyon TL' yanıtı
- Ali Yalçın, enflasyon verilerini değerlendirdi
- Kiev bölgesinde binlerce bomba bulundu
- İzmirli depremzedeler Ankara yolunda
- Nihat Özdemir istifa etti! TFF Başkanı kim olacak?
- Büyükada’da hayvanseverlerden eylemde
- AKP'li belediye parkta şantiye kurdu
- Koronavirüsün 9 yeni semptomu ortaya çıktı
- Freni patlayan İETT otobüsü 4 araca çarptı