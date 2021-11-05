Fatih Terim Parma'da forma giyen Dennis Man için transfer sorularını yanıtladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı sonrasında Parma'da forma giyen Rumen hücum oyuncusu Dennis Man hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda transfer sorularını da yanıtladı.
Parma'da forma giyen Rumen hücum oyuncusu Dennis Man hakkında konuşan Terim, "Dennis Man ile ilgili konu, geçen transferde biliyorsunuz Berghuis'i istedik, olmadı. Parma da vermedi, istemedi. Böyle bir şey deme yetkim yok. İstedik oyuncuyu ama o kadar da ısrarlı değildik, istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada öyle kalmıştı konu. Çünkü zaten transferde vermeyince bitmişti. O günde kaldı o." dedi.
Fatih Terim ara transferde ne olacağını bilmediğini "Ocakta ne olur bilmiyorum. Açıkçası o gün için biz kulüp olarak başkanımız da ben de öyle bir istekte bulunduk ama Parma 'Hayır' dedi. Dennis Man için o kadar da ısrarlı değildim tabii." cümleleri ile ifade etti.
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