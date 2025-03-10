Felix Uduokhai'den mağlubiyet açıklaması: 'Söyleyecek kelime bulamıyorum'

Yayınlanma: 10.03.2025 - 23:13

Güncelleme: 10.03.2025 - 23:13

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Uduokhai, şu sözleri kullandı;

"Söyleyecek kelime bulamıyorum. Rakipten bir kişi fazla oynadık, durum 1-1'di ve 20 dakika vardı. Maçı kaybettik, çok üzücü. Bir kişi fazla kaybetmek üzücü. İyi oynayamadık ve iyi değildik."