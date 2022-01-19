Fenerbahçe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, 14 maçtır kazanamayan Altay’ı konuk edecek.
Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, bugün Altay’ı konuk edecek. Ligin 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 14 maçtır kazanamayan Altay karşısında galibiyet arayacak.
Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. İki takım arasındaki mücadele beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.
Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, ligde 33 puanla 6. sırada bulunuyor.
Süper Lig’de oynadığı son 14 maçta galibiyet alamayan Altay, 18 puan ve averajla ligin 18. sırasında bulunuyor.
Ligin ilk yarısında İzmir’de iki takım arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Berke, Sangare, Serdar, Kim, Ferdi, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Mesut, Osayi, Serdar.
ALTAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Lis, Thaciano, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Pinares, Kazımcan, Bamba.
FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, kadrosundaki 5 eksik sebebiyle 11’i belirlemekte zorlanıyor.
Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel antrenmanlarını devam ettiren Altay Bayındır’ın kadroda yer alması beklenmiyor.
5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe kadrosundaki 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Fenerbahçe’de Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, Altay mücadelesinde 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.
ALTAY 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettikten sonra 14 maçtır kazanamayan Altay, bu maçlarda 3 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.
Aldığı kötü sonuçlar sebebiyle düşme hattına gerileyen Altay, ligde 18 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Mustafa Denizli’nin ligin 21. haftası öncesinde takımdan ayrıldığı Altay, Denizli’nin yardımcısı Mert Nobre ile yola devam ediyor.
Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı’nın kadrosunda bulunan Andre Poko ile sakatlığı devam eden Serge Aka, karşılaşmada forma giyemeyecek. Altay’da geçen hafta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Cebrail Karayel’in durumu maç öncesi yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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