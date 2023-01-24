Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransız basketbolcu Olivia Epoupa ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 18:32
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda sezon başında kadroya dahil edilen Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Olivia Epoupa'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Olivia Epoupa

Epoupa, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıktı. 28 yaşındaki basketbolcu, ortalama 28 dakika 39 saniye süre aldığı müsabakalarda 1,6 sayı, 4,4'er ribaunt ve asist ortalamalarıyla mücadele etti.


Olivia Epoupa Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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