Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu dördüncü hafta maçında Anadolu Efes'i konuk edecek.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.
İki takım da ligde geride kalan 3 maçını galibiyetle tamamlarken, haftaya Anadolu Efes averajla lider, Fenerbahçe Beko ikinci sırada girdi.
Ligde oynadıkları son maçlarda Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 78-77 yenerken, Fenerbahçe Beko da Bahçeşehir Koleji'ni 79-78 mağlup etti.
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