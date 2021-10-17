Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu dördüncü hafta maçında Anadolu Efes'i konuk edecek.

AA
17 Ekim 2021 Pazar, 11:50
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek
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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

İki takım da ligde geride kalan 3 maçını galibiyetle tamamlarken, haftaya Anadolu Efes averajla lider, Fenerbahçe Beko ikinci sırada girdi.

Ligde oynadıkları son maçlarda Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 78-77 yenerken, Fenerbahçe Beko da Bahçeşehir Koleji'ni 79-78 mağlup etti.



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