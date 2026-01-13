PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.01.2026 20:37:00
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezasına çarptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 940 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, 6 Ocak'ta oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe-Samsunspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 940 bin lira para cezası uyguladı. Kurul, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı Samsunspor'u da 500 bin lira parayla cezalandırdı.

ANTOINE MAKOUMBOU'YA CEZA

Kurul, Fenerbahçe maçındaki ciddi faulü sebebiyle Samsunspor'un Kongolu oyuncusu Antoine Makoumbou'ya 2 maç men cezası uyguladı.

GALATASARAY'A PARA CEZASI

PFDK, 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynadığı Turkcell Süper Kupa yarı final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a da 220 bin lira para cezası verdi.

