Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i devirdi!
THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etti.
Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.
Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.
Etiketler: #fenerbahçe beko #real madrid #thy euroleague
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı!
- NBA'den Alperen Şengün'e ceza!
- Trabzonspor konuğu Kasımpaşa
- Samet Aybaba'dan Kaan Şakul'a çok sert yanıt!
- PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza!
- Jose Mourinho'dan flaş Dursun Özbek açıklaması!
- Okan Buruk'tan sakatlık sözleri!
- Osimhen transferinde Galatasaray'a dev rakip!
- Beşiktaşlı yöneticiden flaş Gedson Fernandes itirafı!
- Bayern Münih sahasında Baskonia'yı yendi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı!
- ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem!
- Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken açıklama
- Suriye ordusu çekildi... HTŞ, Hama'ya girdi!
- Anneannesini öldürmüştü...
- Lisede korkunç olay
- Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı!
- Kalp krizi şüphesiyle gelen hasta sıra beklerken öldü
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası