Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i devirdi!

THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:36

THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etti.

Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.

Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.


Etiketler: #fenerbahçe beko #real madrid #thy euroleague

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