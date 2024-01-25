Fenerbahçe Beko - Virtus Segafredo Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:26

Güncelleme: 25.01.2024 - 11:26

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 23. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

FENERBAHÇE - VİRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - VİRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 13 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, puan tablosunda 5. sırada bulunuyor. Geride kalan 22 maçta 15 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Virtus Segafredo Bologna ise 3. sırada yer alıyor.

İtalya'daki karşılaşmasında Virtus Segafredo Bologna, Fenerbahçe Beko'yu 87-79 mağlup etmişti.

SARI-LACİVERTLİLERDE ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna ile oynayacağı karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre, Nate Sestina, Tarık Biberovic ve Metecan Birsen'in bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Deplasman ekibinde de eksikler göze çarpıyor. İtalyan ekibinde Ognjen Dobric ve Devontae Cacok, sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek. Bologna'da sakatlığından dolayı son maçları kaçıran Tornike Shengelia'nın da Fenerbahçe'ye karşı forma giymesi beklenmiyor.

AMINE NOUA'NIN İLK MAÇINA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin dün kadrosuna kattığını açıkladığı Fransız forvet Amine Noua takımla çalışmalara başladı. Son olarak Derthona Basket forması giyen Noua'nın koç Sarunas Jasikevicius'un süre vermesi halinde Virtus Bologna karşısında sarı-lacivertli forma ile ilk maçına çıkması bekleniyor.

JASIKEVICIUS: 40 DAKİKALIK BİR MÜCADELEYE HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR

Virtus Bologna'nın EuroLeague'deki en fiziksel takımlardan biri olduğuna dikkat çeken Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Çok dikkatli olmalı ve çok iyi oynamalıyız. Virtus'un bu sezon gösterdiği performans sürpriz değil. Bu sezon EuroLeague'deki en iyi takımlardan birisi. Çok iyi bir karaktere ve iyi bir koça sahipler. Ligdeki en fiziksel takımlardan birisi. Çok fazla fiziksel bir oyun beklentim var. Onlara karşı skor üretmek zor. 40 dakikalık bir mücadeleye hazır olmamız gerekiyor. Kendi basketbolumuzu oynamalıyız" dedi.

SERTAÇ ŞANLI: ZALGIRIS YENİLGİSİNİ TELAFİ ETMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ MAÇ

Sıralama açısından kendileri adına önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Sertaç Şanlı, "Mücadelemizi ortaya koymamız lazım. Söyleyebileceğim tek şey bu. O mücadeleyi, o sertliği sahaya yansıttığımız sürece neler yapabildiğimizi herkese gösterdik. İnşallah taraftarımızın desteği ile iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Virtus'un nasıl bir takım olduğunu, sezonu nasıl geçirdiğini biliyoruz. Sıralama ve Zalgiris maçını telafi etme açısından bizim için çok önemli bir maç. Evimizde kazanmak istiyoruz, bunun için her şeyi yapacağız" diye konuştu.