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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı: Anthony Musaba'nın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı: Anthony Musaba'nın yeni adresi belli oldu!

19.08.2026 18:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı: Anthony Musaba'nın yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın İngiltere Championship ekibi Norwich City'ye kiralandığını duyurdu.
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Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın kiralık olarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

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YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba'nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."

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