Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı: Anthony Musaba'nın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın kiralık olarak takımdan ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba'nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."