Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte Omar Fayed'in yeni adresi...

Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'in takımdan ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki stoperin İtalyan ekip Frosinone'ye transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımıza 2023 yılında katılan Omar Fayed’in kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Fenerbahçe’yle olan sözleşmesi süresince Sırbistan’ın Novi Pazar, Belçika’nın Beerschot ve Portekiz’in Arouca takımlarına kiralanarak farklı liglerde forma giyen Omar Fayed, kariyerinin yeni döneminde İtalya Serie A’da mücadele edecek.
Omar Fayed’e kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."