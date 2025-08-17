Fenerbahçe'den Cenk Tosun için sakatlık açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.08.2025 16:59:00
Güncellenme:
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 34 yaşındaki milli oyuncu Cenk Tosun'un Göztepe maçında sakatlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Cenk Tosun, Göztepe maçında penaltı pozisyonunda yerde kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, milli oyuncunun sağ kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." 

