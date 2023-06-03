Fenerbahçe, Jorge Jesus'un alternatiflerini belirledi

Yayınlanma: 03.06.2023 - 14:42

Güncelleme: 03.06.2023 - 14:47

Süper Lig'de Galatasaray derbisi ve Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Medipol Başakşehir karşılaşmalarıyla sezonu tamamlayacak olan Fenerbahçe’de taraftarların bu iki maçın sonuçları kadar merak ettiği diğer konu da teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği oldu.

2022 Dünya Kupası arasından sonra takımda yaşanan düşüşe engel olamayan ve sonuçta lig şampiyonluğunu kaybeden Jesus’un geleceği büyük ölçüde Galatasaray ve Başakşehir maçlarının sonuçlarına bağlı olduğu belirtildi.

GELECEĞİNE KARAR VERECEK

Türkiye Kupası finalinden sonra Jesus’la devam edip etmeme kararını açıklaması beklenen sarı lacivertli yönetimin bu konuda henüz net bir düşüncesi olmadığı iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Jesus’un da kalıp kalmama konusunda karararsız olduğu ve son 2 maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la konuştuktan sonra geleceğine karar vereceği öğrenildi.

Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük görevi için en fazla konuşulan isim Vincenzo Montella olarak göze çarptı.

SÖZLEŞME YENİLEMEDİ

İtalyan medyasından Sport İtalia’nın 'Fenerbahçe’den transfer teklifi aldı' şeklinde yazdığı Montella’nın, gelecek sezon da göreve devam etmesini isteyen Adana Demirspor ile henüz sözleşme yenilememesi, Jorge Jesus’un yerine geçecek iddiasını güçlendiriyor.

Kulislerde Vincenzo Montella’dan sonra öne çıkan ikinci isim Abdullah Avcı olduğu söyleniyor.

TECRÜBESİNE GÜVENİLİYOR

Sarı lacivertli camiada; İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir ve Beşiktaş tecrübelerinin ardından çalıştırdığı Trabzonspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan 59 yaşındaki Avcı’nın Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için gereken bilgi ve deneyime sahip olduğu düşüncesi hakim oldu.

ZAYIF İHTİMAL

Jorge Jesus’un yerine geçebileceği konuşulan üçüncü isim ise Mircea Lucescu. Geçmişte Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’da görev yapan Dinamo Kiev’in Rumen hocası transferi zayıf bir ihtimal olsa da adaylar arasında bulunduğu ifade edildi.