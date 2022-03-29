Fenerbahçe kaptanı ve eski milli futbolcu Naci Erdem yaşamını yitirdi

29 Mart 2022 Salı, 10:28

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Naci Erdem yaşamını yitirdi. Sarı-lacivertliler, eski kaptanlarının vefat ettiğini resmi siteden duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1953-1963 yılları arasında Fenerbahçe’de görev alan eski milli futbolcumuz Naci Erdem’i kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 10 yıl boyunca formamızı sırtında taşıyan Naci Erdem, 440 kez giydiği sarı lacivertli forma altında 47 gole imza attı. Erdem, aynı zamanda Fenerbahçe ile 2 İstanbul Ligi ve 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Naci Erdem, Fenerbahçemizin 10'uncu Türkiye Şampiyonluğunu kazandığı, bugünkü Süper Lig adıyla ilk kez 1959’da başlayan Milli Lig’in ilk şampiyonu olan kadromuzda yer aldı. Aynı zamanda 34 defa da Ay-Yıldızlı formayı giyen Erdem, A Millî Takımımızın 1954 Dünya Kupası kadrosundaydı. Merhum Naci Erdem’in cenazesi 29 Mart Salı günü İstanbul Fatih Camii'nden öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Aile Mezarlığı’na defnedilecektir. Fenerbahçe’nin ve Türk sporunun önemli ismi Naci Erdem’e Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz."

1953-1963 yılları arasında 440 kez terlettiği Çubuklu ile 47 gole imza atan, 2 İstanbul Ligi ve 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşayan Kaptanımız Naci Erdem’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Efsanemiz Naci Erdem'e Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/x79vH5b4gJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 28, 2022

NACİ ERDEM KİMDİR?

Kariyerine Karagümrük'te başladı ve kulübün sembol isimlerinden biri oldu. 1980-81 Sezonunda Karagümrük Spor Kulübü Başkanlığı da yapan Naci Erdem, 1953-1963 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturdu. 605 kere forma giydi ve 168 gole imza attı.

Kulüp efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis, Basri Dirimlili ve Can Bartu gibi isimlerin olduğu takımın sekiz yıl kaptanlığını yapan Naci Erdem, Fenerbahçe ile 4 kez Ulusal Lig şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe'deyken bir ara futbolu bıraktı ama 1964'te Beyoğluspor'da futbola yeniden başlamasının sonrasında Galatasaray'a transfer oldu ve bir Ulusal Lig şampiyonluğu da orada yaşadı.

34 kez Türkiye A Milli Takım formasını giydi ve 3 maça kaptan olarak çıktı. 1954 FIFA Dünya Kupası finallerine katılan kadroda yer aldı.

KARAGÜMRÜK'ÜN SEMBOL İSİMLERİNDEN

Futbolu bıraktıktan sonra, futbola başladığı Karagümrük'e dönerek antrenörlük yapan Naci Erdem, 1980-81 yıllarında Karagümrük Spor Kulübü 23.Dönem Kulüp Başkanlığı görevinde bulundu. Karagümrük'ün sembol isimlerinden Erdem ayrıca 2005 yılında kurulan Fatih Karagümrüklüler Taraftar Derneğininde üyesiydi.