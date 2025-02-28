Rangers'tan Fenerbahçe maçı için taraftarlarına uyarı!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Glasgow Rangers Kulübü'nden deplasman maçına gidecek taraftarlarına Ramazan ayı için bilgilendirme yapıldı.

Rangers'tan Fenerbahçe maçı için taraftarlarına uyarı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:54

İskoçya ekibi Rangers, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını izlemek için İstanbul'a seyahat edecek taraftarlarına Ramazan ayı dolayısıyla önerilerde bulundu.

Rangers Kulübünün yayımladığı bildiride, 6 Mart'ta oynanacak karşılaşmanın Ramazan ayına denk geldiği hatırlatılarak "Bu durum, seyahat eden taraftarlarımızı önemli ölçüde etkilemese de lütfen ülkenin örf ve adetlerine saygılı olun. Gündüz saatlerinde halka açık yerlerde yemek yemekten, içki ve sigara içmekten ya da sakız çiğnemekten kaçının. Barlar ve restoranlar açık olacaktır. Halka açık alanlarda yüksek sesle müzik dinlemekten, dans etmekten ve küfür etmekten kaçının" ifadelerine yer verildi.

Taraftarlardan ziyaretleri boyunca gelenek ve yasalara saygı göstermelerinin rica edildiği bildiride, vakit geçirilmesi için önerilen bölgeler arasında Sultanahmet, Taksim ve Beyoğlu gösterildi.

Ayrıca taraftarlar, stada giriş-çıkışlar, ulaşım, toplanma alanları ve saatleri ile güvenlik prosedürleri hakkında bilgilendirildi.

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapılacak. Rövanş karşılaşması ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.


Etiketler: #Rangers #fenerbahçe #taraftar

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