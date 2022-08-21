Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın ayrılığını resmen açıkladı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan'ın El İttifak Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'de yol ayrımı yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada Marcel Tisserand'ın El İttifak Kulübü'ne transfer olduğu duyuruldu.
Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
El İttifak Kulübü de Marcel Tisserand ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.
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