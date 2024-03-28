Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 26. hafta maçında kendi evinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak.
FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?
28 Mart Perşembe akşamı (bugün) Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 15. hafta erteleme maçı saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
25 maçta 23 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi kazanması halinde normal sezonu zirvede tamamlayacak. Sarı-Lacivertliler gibi 23 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Eczacıbaşı Dynavit ise 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Opet, bu sezon ligde 3 - 2 mağlup olduğu rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i Kupa Voley finalinde 3-1 yenerek şampiyon oldu.
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