Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 26. hafta maçında kendi evinde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:33
Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?

28 Mart Perşembe akşamı (bugün) Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 15. hafta erteleme maçı saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

25 maçta 23 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi kazanması halinde normal sezonu zirvede tamamlayacak. Sarı-Lacivertliler gibi 23 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Eczacıbaşı Dynavit ise 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Opet, bu sezon ligde 3 - 2 mağlup olduğu rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i Kupa Voley finalinde 3-1 yenerek şampiyon oldu.


fenerbahçe haberleri fenerbahçe opet haberleri eczacıbaşı haberleri eczacıbaşı dynavit haberleri Sultanlar Ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin La Liga'da yer almasına hukuki engel

Fenerbahçe'nin La Liga'da yer almasına hukuki engel
Fenerbahçe'de Levent Mercan gelişmesi!

Fenerbahçe'de Levent Mercan gelişmesi!
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe ve Arda Güler açıklaması: 'Bir döneme damga vuracak'

Vitor Pereira'dan Fenerbahçe ve Arda Güler açıklaması: 'Bir döneme damga vuracak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gelecek öngörüleriyle ünlenen fizikçi Michio Kaku'nun önümüzdeki yıllar için tahminleri neler?

Gelecek öngörüleriyle ünlenen fizikçi Michio Kaku'nun önümüzdeki yıllar için tahminleri neler?
Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı… İstenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı… İstenen ceza belli oldu
Dünyanın en uzun kelimesi 2 saatten uzun sürede okunuyor

Dünyanın en uzun kelimesi 2 saatten uzun sürede okunuyor
Lapseki açıklarında tekne karaya oturdu!

Lapseki açıklarında tekne karaya oturdu!
Nuri Bilge Ceylan'dan çok konuşulacak açıklama: 'Belki de artık hiç film çekmem'

Nuri Bilge Ceylan'dan çok konuşulacak açıklama: 'Belki de artık hiç film çekmem'
Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti
WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'

WhatsApp kullanıcılarına acil uyarı: 'Her adımınızı izliyorlar...'
Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!

Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!