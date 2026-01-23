Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'den 103 menajere bahis cezası!

PFDK'den 103 menajere bahis cezası!

23.01.2026 00:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
PFDK'den 103 menajere bahis cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

TFF, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 103 futbol menajerine verilen cezaları açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu menajerler 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.

SÜPER LİG'DEKİ 5 KULÜBE CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanan maçlarda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe ile Göztepe'ye 1'er milyon, Trabzonspor'a 860, Hesap.com Antalyaspor'a 160 bin para cezası verdi. PFDK, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Samsunspor'u ise 220 bin para cezasına çarptırdı.

Trendyol 1. Lig'de ise Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Erzurumspor FK'ye 375 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca Sipay Bodrum FK formasını giyen Arlind Ajeti ise Özbelsan Sivasspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası aldı.

İlgili Konular: #ceza #TFF #PFDK #bahis

İlgili Haberler

Domenico Tedesco'dan Youssef En-Nesyri iddialarına yanıt: 'Her zaman olduğu gibi...'
Domenico Tedesco'dan Youssef En-Nesyri iddialarına yanıt: 'Her zaman olduğu gibi...' Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-0 kaybettikleri Aston Villa maçının ardından görüşlerini aktardı.
Mert Müldür'den Aston Villa maçı açıklaması: 'En az bir puanı hak ettik'
Mert Müldür'den Aston Villa maçı açıklaması: 'En az bir puanı hak ettik' Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, 1-0 kaybettikleri Aston Villa maçının ardından görüşlerini aktardı.
Porto'ya puanı 90'da Deniz Gül getirdi!
Porto'ya puanı 90'da Deniz Gül getirdi! Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kaldı.