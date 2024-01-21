Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 08:49

Güncelleme: 21.01.2024 - 08:49

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Soner Gönül, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

OOSTERWOLDE SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

KRUNIC İLK LİG MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Bosna Hersekli oyuncu, ilk lig maçını da Samsunspor karşısında oynayacak.

SAMSUNSPOR'DA SON DURUM

Ligdeki son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan Samsun ekibi, 21 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, lider Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Samsunspor'da Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Nanu, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler ve sakatlığı devam eden Gaetan Laura, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

EMS Yapı Sivasspor müsabakasında sakatlanan Rick van Drongelen ile Moryke Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

62. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, lig tarihindeki 62. mücadeleye çıkacaklar.

İki takım arasında daha önce oynanan 61 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 14 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 107 golüne, Samsunspor 57 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0'la kazandı.

FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE ÇOK ÜSTÜN

Fenerbahçe, Kadıköy'de rakibine büyük üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, iç sahada daha önce rakibiyle oynadığı 30 müsabakada 22 galibiyet elde etti. Söz konusu maçlarda Samsunspor 2 galibiyet alırken, 6 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe, seyircisi önünde rakip fileleri 60 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü.

7 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Samsunspor, Fenerbahçe'yi ligde 7 maçtır yenemiyor.

Sarı-lacivertli takım karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunda evindeki maçta 3-0'lık sonuçla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki 7 maçtan 4'ünü kaybetti, 3'ünde berabere kaldı ve 3 puana ulaşamadı.

TARİHSEL SKORLAR

Fenerbahçe ile Samsunspor'un lig yarışında birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor.

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'daki maçta rakibini 8-1 yenerek, lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerini elde etti.