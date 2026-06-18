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Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak: Saat verildi

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak: Saat verildi

18.06.2026 12:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıklayacak: Saat verildi

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bugün saat 13.00'te açıklayacağını duyurdu. Sarı lacivertli kulübün takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmesi bekleniyor.
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Fenerbahçe, Erkek Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörünün bugün saat 13.00'te açıklanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, yeni teknik direktör FB TV ekranlarından kamuoyuna duyurulacak.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te Fenerbahçe TV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

AYKUT KOCAMAN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'nin, eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman'ı açıklaması bekleniyor.

Kocaman, son olarak 2018'de görev yaptı. Açıklanması halinde 8 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönmüş olacak.

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