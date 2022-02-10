Fenerbahçe'de Ali Koç, futbolculara patladı: Aklım almıyor

10 Şubat 2022 Perşembe, 11:50

Vitor Pereira döneminde ve sonrasında kötü sonuçlara imza atan Fenerbahçe'de son olarak Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda edildi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ikinci yarının tamamını bir kişi eksik oynayan Kayserispor karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre, Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor yenilgisi sonrası soluğu soyunma odasında aldığı ortaya çıktı.

Son saniye golüyle yıkılan Koç’un tek başına takımla bir görüşme yaptığı ve "Bu yaşananlara anlam veremiyorum. Açıkçası inanamıyorum. 10 kişi kalmış bir takıma nasıl elendiğimizi aklım almıyor. Sizin alıyor mu? Bana bir şey söyleyin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Oldukça üzgün görünen Ali Koç’un konuşmasının devamında taraftarın mücadele sonunda gösterdiği isyanında haklı olduğunu vurguladığı öğrenildi.

"FORMANIN HAKKINI VEREMİYORSUNUZ"

Sarı-lacivertli kulübün başkanının, "Taraftara borçlusunuz. Yağmurda çamurda tribünleri dolduruyorlar, size destek veriyorlar. Aşkları için bunu yapıyorlar. Siz bu formanın hakkını veremiyorsunuz" dediği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de son 9 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Fenerbahçe bu süreçte rakipleri karşısında sahadan 3 kez mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli futbolcular, 4 müsabakada ise rakipleriyle puanları paylaştı.



