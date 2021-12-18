Fenerbahçe'de Ekrem Ekşioğlu, Volkan Demirel'in ekibine katıldı

18 Aralık 2021 Cumartesi, 09:18

Fenerbahçe U17 Teknik Direktörü Ekrem Ekşioğlu görevinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol şubemizin gelecek tohumlarının atıldığı ve kaliteli sporcuların yanı sıra donanımlı insan yetiştirme hedefleriyle faaliyetlerine devam eden Futbol Akademimizde, U17 Takımı Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Sayın Ekrem Ekşioğlu, Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Kariyerinde yeni bir döneme başlayan Sayın Ekşioğlu’na Futbol Akademimizin hedefleri doğrultusunda bugüne kadar verdiği tüm emekler için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz."

Eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu, beIN SPORTS'tan ayrılarak, Fenerbahçe altyapısında antrenör olarak göreve başlamıştı.

42 yakşındaki Ekşioğlu, futbolculuk kariyerinde Çankırıspor, Hatayspor, Erzurumspor, A.Sebatspor, Karşıyaka, İstanbul BBSK ve K.Erciyesspor'da forma giymişti.







