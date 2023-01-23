Fenerbahçe'de Enner Valencia'ya Suudi Arabistan kancası

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'ya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in talip olduğu öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 11:28
Fenerbahçe'de Enner Valencia'ya Suudi Arabistan kancası
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia için transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in Valencia için girişimde bulunduğu ileri sürüldü.

Takvim'in haberine göre, transfer sezonu ay sonunda bitecek olan Suudi Arabistan'da Al Hilal'li temsilciler Enner Valencia'nın menajeri ile görüşerek tekliflerini iletti.

DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Haberde, Valencia'nın menajerinin de Fenerbahçeli kurmaylarla masaya oturacağı öne sürüldü.

Enner Valencia

33 yaşındaki Enner Valencia'nın güncel piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu kaydedildi.

FORVET ALMADAN OLMAZ

Ekvadorlu oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Al Hilal'in az kontrat süresi nedeniyle teklifinin de 3 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

İddiaya göre, Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul etmesi için takıma bir forvet transferini gerçekleştirmesi gerekiyor.


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