Fenerbahçe'de kaptanlardan taraftara mesaj!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:33

Güncelleme: 19.07.2024 - 10:55

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

EDIN DZEKO'DAN AÇIKLAMALAR

"Gelmeden önce Mert Hakan'ı duymuştum. Şaka yapıyorum tabii ki Fenerbahçe hakkında çok şey duydum. Bilinirliği çok yüksek bir takım. Hem ligi hem Fenerbahçe'yi iyi bir şekilde biliyorum. Ama farklı bir ülkede olduğunuzda Türkiye hakkında farklı şeyler duyuyorsunuz. Geldikten sonra benim için sürpriz olacak şey çok şey gördüm. Çok büyük bir kulüp Fenerbahçe. Bu kadar uzun yıllardır şampiyon olamaması için çok üzücü ama bizler bunun için buradayız. Elimizden geleni yapacağız."

''ÇOK BÜYÜK KULÜPTE OYNADIĞIMIZIN FARKINDAYIZ''

"Çok fazla branşta başarılı bir şekilde mücadele eden nadir takımlardan birisi Fenerbahçe. Bu da kulübü devasa yapıyor. Çok büyük bir kulüpte oynadığımızın farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buraya geldikten sonra tesis, stadyum, taraftarlar ne kadar büyük olduğunu gördük. Bu kadar büyük bir kulüpte olduğumuz için gurur duyuyoruz."

''BİRLİK OLURSAK BAŞARILI OLURUZ''

"Taraftarlar, bizim için en önemli şey. Birlik olursak başarılı oluruz. Bize inansınlar ve desteklesinler geçen sene olduğu gibi. Taraftarın desteği çok önemli. Önemli olan zor anlarda birlik olmak. Her oyuncu için taraftarın desteği çok önemli. Benim için de çok önemli. Bize daha fazla inanç, öz güven veriyorlar. Hepimiz elimizden geleni yapmalıyız ve yapacağız"

DUSAN TADIC'TEN AÇIKLAMALAR

"Fenerbahçe hakkında çok şey biliyordum. Fenerbahçe, Avrupa çapında büyük bir takım. Çok fazla büyük oyuncu burada oynadı. Bunlar, gelmeden önce ilk düşüncelerimdi. Taraftarı hakkında da çok fazla iyi şey duyuyordum. Buraya geldikten sonra ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görüyorsunuz."

''GERÇEKTEN BÜYÜK BİR KULÜP''

"Bu kadar çok branşta başarılı bir şekilde mücadele etmek çok az kulüpte olan bir şey. Bizler çok büyük bir aileyiz. Gelmeden önce ne kadar büyük bir kulüp olduğunu söylemişlerdi, gerçekten böyle oldu. Taraftarlarımız harika destek gösteriyor. Zaman zaman düşüş yaşasanız da o desteği gördükten sonra kendinizi yukarıya çekmeye çalışıyorsunuz."

"BİRLİK OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Birlik olmamız gerekiyor. Bu olmadan başarılı olamayız. Her zaman harika olmayacak işler ama bizim arkamızda olmaları çok önemli. Biz her şeyi vereceğiz, gerekirse canımızı vereceğiz. Birlik olmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız. Bunu yaptığımızda da başarıların gelmesi kaçınılmaz."

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN AÇIKLAMALAR

"Zaten birçok defa rakip olarak gelmiştim stadyumumuza. En etkileyi atmosferin burada olduğunu hissederdik. Onu konuşurduk. Bu, geçen sene de üst seviyedeydi. İnanılmaz etkileyici bir atmosferi var. Bu tutku, biraz olsun baskı ama bizi ateşleyen bir yapıya sahip. Birlikte olduğumuzda bunun örneklerini gösterdik. Fenerbahçe'ye gelmeden önce büyüklüğünü herkesin bildiğini düşünüyorum. Her branşta şampiyonluk hedefleyen bir yapı var Fenerbahçe'de. Bu zaten büyüklüğünü gösteriyor."

"KAZANAMAYACAĞIMIZ SAVAŞ YOK"

"Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun. 3 Temmuz ve geçen sene yaşadıklarımız olsun ben camianın birlikteliğini vurgulamak istiyorum. Birlikte olduğumuzda kazanmayacağımız savaş yok. Bu camianın birlikteliğini çok seviyorum."