Fenerbahçe'den Sevilla'ya Nesyri ültimatomu!

Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla'ya ültimatom verdiği ve İspanyol ekibinin, bugün Fenerbahçe'nin teklifine yanıt vereceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:40
Fenerbahçe'den Sevilla'ya Nesyri ültimatomu!
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Fenerbahçe'de transfer gündeminin ana maddelerinden biri olan Youssef En-Nesyri için Sevilla'nın cevabı bekleniyor.

SEVILLA CEVAP VERECEK

Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe, Faslı golcünün transferi için Sevilla'ya ültimatom verdi. İspanyol ekibi, Fenerbahçe'nin teklifine cuma günü (bugün) cevap verecek.

Öte yandan Roma'nın 27 yaşındaki futbolcunun transferi için hala devrede olduğu ancak İtalyan ekibinin Fenerbahçe'nin teklifinin üzerine çıkmasının zor olduğu kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.


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