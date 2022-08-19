Fenerbahçe'de Miha Zajc için karar verildi
Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ederken mevcut oyuncularla da sözleşme yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler Slovenyalı futbolcu Miha Zajc ile sözleşme uzatılması için düğmeye bastı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en forma isimlerinden biri olan Miha Zajc bu sezona da başarılı bir giriş yaptı. Son maçlarda teknik direktör Jorge Jesus'un düzenli olarak ilk 11'de görev verdiği Sloven yıldız, müthiş bir çıkış yakaladı.
MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, birçok Avrupa kulübünden teklif alan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zajc'la ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertliler, merkez orta saha oyuncusuyla masaya oturma kararı aldı. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.
3 SEZONLUK YENİ TEKLİF
Yönetimin Miha Zajc'ın maaşına zam yaparak 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği gelen bilgiler arasında.
Zajc, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı. Sloven futbolcu bu sezon da 4 resmi maçta görev yapıp 1 asist yaptı.
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