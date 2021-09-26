Fenerbahçe'de Pereira, 3 oyuncuyu yedek başlattı

26 Eylül 2021 Pazar, 16:45

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Pereira, ilk 11'de Serdar Aziz yerine Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel yerine Muhammed Gümüşkaya ve Mesut Özil yerine Berisha'ya yer verdi.

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Szalai, Min-jae, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Valencia, Rossi, Berisha ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-lacivertilerde Berk Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Ruhan Arda Aksoy, Da Silva, Burak Kapacak, Fatih Yiğit Şanlıtürk ise yedek kulübesinde forma bekledi.