Fenerbahçe'de Pereira, 3 oyuncuyu yedek başlattı
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına gitti. Vitor Pereira, ligde son oynadıkları GZT Giresunspor maçına göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
Pereira, ilk 11'de Serdar Aziz yerine Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel yerine Muhammed Gümüşkaya ve Mesut Özil yerine Berisha'ya yer verdi.
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Szalai, Min-jae, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Valencia, Rossi, Berisha ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Sarı-lacivertilerde Berk Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Ruhan Arda Aksoy, Da Silva, Burak Kapacak, Fatih Yiğit Şanlıtürk ise yedek kulübesinde forma bekledi.
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