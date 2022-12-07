Fenerbahçe'de sakat oyuncuların dönüş tarihi belli oldu

07 Aralık 2022 Çarşamba, 12:03

Fenerbahçe 25 Aralık'ta deplasmanda oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesinde peş peşe gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. İki hazırlık maçının da oynanacağı 4 günlük Antalya kampı öncesi sakatlar nedeniyle Altay Bayındır, Enner Valencia, Emre Mor, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Arda Güler ve Joao Pedro'nun İstanbul'da kalmaları sarı-lacivertlilerde keyifleri kaçırdı.

VALENCIA, TRABZON MAÇINDA ŞÜPHELİ

Hürriyet'in haberine göre, Dünya Kupası'ndan Ekvador Milli Takımı'nda yaşadığı diz sakatlığı problemiyle dönen ve 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takıma katılacağı açıklanan Enner Valencia'nın Trabzonspor maçına yetişememe ihtimali bulunyor. Fenerbahçe sağlık ekibi yıldız futbolcunun tedavisi için seferber olurken Valencia'nın güçlü fiziğiyle tüm sakatlıklardan erken dönmesi kritik karşılaşmada oynama ihtimalini kuvvetlendiriyor.

ALIOSKI'DE 2. DERECE ZORLANMA VAR

Bir başka sarsıcı sakatlık bilgisiyse yine kafile ile birlikte Antalya'ya götürülmeyen Ezgjan Alioski'den geldi. Makedon oyuncunun durumu ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada "Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır" denildi.

Bel ağrısı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Altay'ın İstanbulspor'la oynanacak kupa maçına yetişeceği öğrenildi. Dizinde travma tespit edilen Arda Güler ve ayak bileği burkulduğu için bağlarında zedelenme olan Emre Mor'un da kupa maçında sahada yer alabileceği ifade edildi.