İtalyan basını yazdı: Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'ya sürpriz talip
İtalyan basını, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile başarılı bir performans gösteren Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia ile Fiorentina'nın ilgilendiğini yazdı.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'ya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.
FIORENTINA LİSTESİNE ALDI
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Fiorentina, Enner Valencia'yı yakından izliyor. Haberde Fiorentina Teknik Heyet Sorumlusu Nicolas Burdisso'nun Katar'a giderek Valencia'yı tribünden takip ettiği ifade edildi. Fiorentina'nın ocak ayında olmasa bile sezon sonunda Enner Valencia için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.
DÜNYA KUPASI'NDA ŞOV YAPTI
Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde toplam 20 maçta 15 gol ile 4 asistlik katkı veren 33 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'nda da göz doldurmuştu. Açılış maçında ülkesi Ekvador'u ev sahibi Katar karşısında 2 golle zafere taşıyan Valencia, Hollanda'ya attığı golle de takımına 1 puanı getirmişti.
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