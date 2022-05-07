Fenerbahçe'den 2010-2011 paylaşımı: Herkes haddini bilecek

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:21

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda taraftara 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadyumu'nda yapılacak antrenmanın taraftara açık olduğu belirtildi.

Beşiktaş derbisi öncesindeki son idmanını Ülker Stadyumu'nda yapacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar tribünlerdeki yerini alırken, asılan bir pankart dikkat çekti.

Tribünlerde yer alan pankartta, "2010-2011 şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir. Herkes haddini bilecek" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda 2010-2011 şampiyonluk kupası yer aldı.