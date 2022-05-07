Fenerbahçe'den 2010-2011 paylaşımı: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi taraftara açık olarak yaptığı idmanda 2010-2011 sezonu mesajı içeren bir pankart kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda taraftara 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadyumu'nda yapılacak antrenmanın taraftara açık olduğu belirtildi.
Beşiktaş derbisi öncesindeki son idmanını Ülker Stadyumu'nda yapacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar tribünlerdeki yerini alırken, asılan bir pankart dikkat çekti.
Büyük Fenerbahçe Taraftarı @ulkerstadyumu’nda yerini alıyor! pic.twitter.com/mQT7sOYSEf— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 7, 2022
Tribünlerde yer alan pankartta, "2010-2011 şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir. Herkes haddini bilecek" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda 2010-2011 şampiyonluk kupası yer aldı.
May 7, 2022
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