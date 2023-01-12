Fenerbahçe'den forvet için Haji Wright hamlesi! Galatasaray da istiyor

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:31

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 16:40

Ara transferin ilk imzasını Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'i kadrosuna katarak gerçekleştiren Fenerbahçe, forvet transferi için de harekete geçti.

Vincent Aboubakar

Al Nassr'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgilendiği bilinen sarı-lacivertli kulüp, Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright'ı gündemine aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler,Haji Wright için Antalyaspor ile ilk resmi görüşmeyi yaptı.

Haji Wright

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Kadrosuna bir forvet daha almak isteyen Galatasaray da Haji Wright ile ilgileniyor. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un Antalyaspor başkanı Aziz Çetin ile bugün bir görüşme yaptığı biliniyor.

48 MAÇTA 27 GOLE ETKİ

SönderjyskE'den Antalyaspor'a 1.88 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki Amerikalı milli hücumcu Haji Wright, bu sezon oynadığı 16 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı.

Haji Wright, Süper Lig kariyerinde çıktığı toplam 48 maçta 24 gol atıp 3 asist yaptı.