Fenerbahçe'den forvet için Haji Wright hamlesi! Galatasaray da istiyor
Ara transferde ilk hamlesini Samet Akaydın ile yapan Fenerbahçe, forvet transferi için Galatasaray'ın da ilgilendiği Antalyaspor futbolcusu Haji Wright için harekete geçti.
Ara transferin ilk imzasını Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'i kadrosuna katarak gerçekleştiren Fenerbahçe, forvet transferi için de harekete geçti.
Vincent Aboubakar
Al Nassr'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgilendiği bilinen sarı-lacivertli kulüp, Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright'ı gündemine aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler,Haji Wright için Antalyaspor ile ilk resmi görüşmeyi yaptı.
Haji Wright
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Kadrosuna bir forvet daha almak isteyen Galatasaray da Haji Wright ile ilgileniyor. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un Antalyaspor başkanı Aziz Çetin ile bugün bir görüşme yaptığı biliniyor.
48 MAÇTA 27 GOLE ETKİ
SönderjyskE'den Antalyaspor'a 1.88 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki Amerikalı milli hücumcu Haji Wright, bu sezon oynadığı 16 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı.
Haji Wright, Süper Lig kariyerinde çıktığı toplam 48 maçta 24 gol atıp 3 asist yaptı.
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