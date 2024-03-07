Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint Gilloise'te stoper krizi!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:45

Güncelleme: 07.03.2024 - 14:45

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Union Saint-Gilloise'te savunma hattındaki sakatlıklar, teknik direktör Alexander Blessin'i zor durumda bıraktı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, üçlü defans oynayan ve kadrosunda 5 stoper bulunan Belçika takımında 2 isim sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Saint-Gilloise'ın Arjantinli stoperi Kevin Mac Allister, 28 Şubat'ta Club Brugge ile oynanan kupa maçının 20. dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkarıldı.

SON MAÇTA FORMA GİYEMEDİLER

Hafta sonu ligde oynanan Oud-Heverlee Leuven maçında forma giyemeyen Mac Allister'ın Fenerbahçe'ye karşı da oynaması beklenmiyor.

Belçikalı stoper Fedde Leysen de uzun süredir yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Teknik direktör Blessin, savumayı Ross Sykes, Christian Burgess ve Koki Machida üçlüsünden oluşturacak.

Union Saint-Gilloise'ın kulübesinde ise stoper orijinli bir yedek futbolcu yer almayacak.

'HER ZAMAN DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNEBİLİRİZ'

Öte yandan Burgess sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz stoper sarı kart görmesi halinde rövanş maçında forma giyemeyecek. Belçika ekibinde ceza sınırındaki bir diğer oyuncu ise Mohamed Amoura.

Saint Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, bu konunun kendisine sorulması üzerine "Her zaman dörtlü savunmaya dönme ihtimalimiz var ama stoperlerime hiçbir şey olmaması için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Union Saint-Gilloise'ın muhtemel 11'i şöyle:

Moris, Sykes, Burgess, Machida, Vanhoutte, Castro Montes, Amani, Puertas, Lapoussin, Amoura ve Nilsson