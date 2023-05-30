Fernando Muslera'dan şampiyonluk sözleri!
Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci, "12. yılım, 6 kere şampiyonluk kazandım, yüzde 50'si diyebiliriz. 15 tane kupa, aileme, çocuklarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, şampiyonluk sonrası konuştu.
Fernando Muslera yaptığı açıklamada, "Geçen sene çok zorlu bir sezon geçirdik. Dursun Özbek ve Erden Timur'un gelmesiyle farklı bir yola girdik. Herkesin şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Taraftarın inanılmaz payı vardı bunda. Hocalarımıza, Florya çalışanlarına, takım arkadaşlarıma, stat çalışanlarına takım arkadaşlarıma ve ailelerine tebriklerimi gönderiyorum. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.
MUSLERA'DAN TÜRKÇE MESAJ
Çok mutlu olduğunu belirten kaptan, "12. yılım, 6 kere şampiyonluk kazandım, yüzde 50'si diyebiliriz. 15 tane kupa, aileme, çocuklarıma çok teşekkür ederim. Anneme, ailesine, şu anda çocuklarıma bakıyorlar, onlara teşekkürler. Çok mutluyuz şu anda" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'daki şampiyonluk sayısına Türkçe cevap veren Muslera, "6. şampiyonluk abi" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de fatura iki isme kesiliyor
- 'Devam mı, kurultay mı?'
- Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a sert yanıt
- Bankalar KKM'de prim ödemeyi durdurdu!
- Üzgünüz
- YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Erdoğan 28 Mayıs gecesi Sinan Oğan'a ne dedi?
- Özdağ'dan canlı yayında 'İmamoğlu' sorusuna yanıt
- İBB İmar Müdürü darbedildi!