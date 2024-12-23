Fernando Muslera'dan sözleşme sorusuna yanıt!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:15

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:15

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün kaydetti.

Galatasaray puanını 44 yaptı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8 yaptı. Maçın ardından kaptan Fernando Muslera muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"

Galibiyet hakkında konuşan Muslera, "Öncelikle çok önemli bir 3 puandı. İlk yarıda gitgelli bir maç oldu ama ikinci yarı daha kontrollüydük. Çok mutluyuz. Her maç mücadele ediyoruz. Bunun sayesinde lider olarak devam ediyoruz. 8 puan fark çok önemli. İlk yarının bitmesine 2 maç var. Uzun bir yolumuz var, Avrupa, lig, kupa var. Her hafta elimizden geleni yapmalıyız. Çok mücadele etmeye devam etmeliyiz. Çünkü, çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz" dedi.

SÖZLEŞME SORUSUNA YANIT

'Sezon sonu bırakacak mısın, devam edecek misin?' sorusuna ise Muslera, "İnandığım şu ki, herhangi bir şey söylemem gerekmiyor. Çok mutluyum. Çok iyi devam ediyorum. Yaptığım işi seviyorum. Sezon sonu görüşürüz. O zaman konuşmamız gerekirse konuşuruz" cevabını verdi.

"KAZANDIKLARIMIZ ÇOK FAZLA FEDAKARLIK SAYESİNDE"

Şampiyonluklar yaşamak için çok fazla fedakarlık yaptıklarını ifade eden terübeli isim, "Hiçbir şey Galatasaray olduğumuz için bize hediye edilmiyor. Galatasaray olduğumuz için kazanmıyoruz. Hocamız çok çalışıyor, biz çok çalışıyoruz. Yıllardır kazandıklarımız çok fazla fedakarlık sayesinde. Anahtar kelime fedakarlık!" şeklinde konuştu.

"HER TAKTİĞE RAHATÇA ADAPTE OLURUZ"

'3'lü mü, 4'lü mü?' sorusuna ise Muslera, "Herhangi biri... Açıkçası takım arkadaşlarım her zaman iyi hissettiriyor. Ceza sahası içinde gerekli olunca ben de yardımcı oluyorum. Benim için değişen bir şey yok. Takım arkadaşlarım nasıl rahat hissediyorsa öyle olsun. Biz her taktiğe rahatça adapte oluruz" yanıtını verdi.