Fernando Muslera'dan sözleşme yanıtı: 'Başkan öyle söyledi...'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Muslera, yeni sözleşmesi için gelen soruya da cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 08:16
Fernando Muslera'dan sözleşme yanıtı: 'Başkan öyle söyledi...'
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Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Muslera, "Galip olduğumuz için mutluyuz. En iyi maçımız değildi. Az fırsat vermemiz, daha fazla fırsat yaratmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray'daki 500. maçına çıkmasını değerlendiren Uruguaylı eldiven, "Beklediğim bir şeydi bu, oyuncu kariyeri için önemlidir. Onca şampiyonluk, kupa kazandık. Bu takım, bu başkan hak ediyor şampiyonluğu, bunun için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Muslera, "Çok mutluyum. 500 maç, dile kolay, gerçekten çok zor. 13 yılda oldu bunlar. Birçok şampiyonluk ve kupa kazandık bunlar daha da mutluluk verici. Uzun bir maceraydı" sözlerini sarf etti.

YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Galatasaray'da yeni sözleşmesi için başkan Dursun Özbek'in "1+1 yıllık olacak" sözleri hatırlatılan Uruguaylı file bekçisi, "Başkan öyle söyledi. Sonuçta patron o" dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 500 maça çıkan Muslera, 288 galibiyet, 112 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı.


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