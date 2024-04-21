Feyenoord - NEC Nijmegen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi

Feyenoord, Hollanda Kupası finalinde kendi sahasında NEC Nijmegen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 16:05
Feyenoord - NEC Nijmegen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi
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Hollanda Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Arne Slot yönetimindeki Feyenoord, final maçında Rogier Meijer'in ekibi NEC Nijmegen ile karşı karşıya gelecek.

FEYENOORD - NEC NİJMEGEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

FEYENOORD - NEC NİJMEGEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Feyenoord bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Groningen'i 2-1 mağlup etmişti.

NEC Nijmegen ise Cambuur deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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