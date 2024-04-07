Feyenoord'dan derbide Ajax'a tarihi fark!

Hollanda Ligi 29. hafta maçında Feyenoord, sahasında Ajax'ı 6-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 17:36
Feyenoord'dan derbide Ajax'a tarihi fark!
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Hollanda Ligi 29. hafta maçında Feyenoord, sahasında Ajax ile karşılaştı.

Stadion Feijenoord'da oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı. Feyenoord'da galibiyeti getiren golleri 34 ve 66. dakikalarda Igor Paixao, 35 ve 56. dakikalarda Yankuba Minteh, 45+2. dakikada David Hancko ve 62. dakikada Quinten Timber kaydetti.

RAKİP KALEYE TEK ŞUT ATABİLDİ

Konuk ekip Ajax, derbi maçı 1 şut ile tamamladı. John van Schip'in öğrencileri maçta sadece kez rakip ceza sahasına girebildi.

Ev sahibi takım, ezeli rakibine şut imkanı tanımazken, rakip kaleyi tam 29 kez yokladı. 58 kez ise Ajax ceza sahasında topla buluştu.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ

Ajax ligde 5 maç sonra mağlup oldu. Feyenoord yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Ajax'ta milli oyuncu Ahmetcan Kaplan maçta 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Feyenoord puanını 69'a çıkardı ve 78 puanlı lider PSV'yi takibini sürdürdü. Ajax ise 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Twente ile oynayacak. Feyenoord ise Fortuna Sittard deplasmanına gidecek.


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